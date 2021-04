Super Luigi: Marios Bruder bekommt sein eigenes LEGO-Set spendiert

Es köchelte bereits in der Gerüchteküche, nun ist es offiziell. Luigi darf jetzt auch LEGO sein. Luigi, auch bekannt als Marios Bruder, wird am 1. August 2021 mit in den LEGO-Ring steigen und bekommt mit seinem neuen Set „Abenteuer mit Luigi“ das wohlverdiente Rampenlicht.

Neben Luigi beinhaltet das Set, das auch als Starter-Set für die Super-Mario-Serie dient, auch noch einen pinken Yoshi, Bumm Bumm und Knochen-Gumba. Zu 59,99 Euro kann das Set ab sofort im LEGO-Store vorbestellt werden. Händler Zavvi feiert die Ankündigung mit einem besonderen Angebot: Ihr bekommt zusätzlich noch das kleine Set „Fuzzy & Mushroom“ sowie ein T-Shirt gratis dazu.

Nachfolgend ein Trailer von Nintendo, der euch LEGO-Luigi vorstellt.

Bildmaterial: Nintendo