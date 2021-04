Square Enix will auf der E3 2021 mehrere neue Projekte ankündigen

Die digitale E3 2021 findet bekanntlich vom 12. bis 15. Juni statt. Nicht zu den offiziellen Teilnehmern gehört bisher Square Enix, das bedeutet aber glücklicherweise nicht, dass man keine Pläne hat. In einem Interview mit Nikkei ließ Square Enix CEO Yosuke Matsuda verlauten, dass man mehrere Ankündigungen für den Messezeitraum plant. Ob man dies im offiziellen E3-Programm machen wird, ist aber noch unklar. Da aber so oder so nur der Video-Weg bleibt, bietet sich das Format Square Enix Presents auf jeden Fall an.

Bis zur E3 2021 stehen bei Square Enix jedoch noch NieR Replicant ver.1.22474487139… und Final Fantasy VII Remake Intergrade an. Später im Sommer folgen noch Legend of Mana und NEO: The World Ends With You, im September Life is Strange: True Colors. Ebenfalls bereits angekündigt sind Babylon’s Fall, Forspoken, Final Fantasy XVI, Project Triangle Strategy sowie insgesamt drei Spiele zu Dragon Quest: The Adventure of Dai. Apropos: Dragon Quest XII ist auch mal fällig, oder?

Man darf auf jeden Fall auf den E3-2021-Auftritt von Square Enix gespannt sein. Was sind eure Erwartungen?

via Nikkei, @aitaikimochi (Twitter), Bildmaterial: Square Enix