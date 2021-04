Shantae: Das Original erscheint noch im April für Nintendo Switch

Shantae, das Original, wird am 22. April 2021 im Nintendo eShop für Nintendo Switch erscheinen. Das gab Entwickler WayForward bekannt. Das Spiel feierte sein Debüt im Jahre 2002 für Game Boy Color. Am Spielprinzip hat sich seitdem wenig geändert.

Ihr könnt in der Switch-Version zwischen dem Game-Boy-Color-Original oder der verbesserten Version für Game Boy Advance wählen. 2013 erschien Shantae für die Virtual Console des Nintendo 3DS. Dabei feierte es auch sein Debüt in Europa. Denn das Original war seinerzeit nicht bei uns erschienen.

In diesem 2D-Jump’n’Run steuerst du Shantae, eine Halb-Dämonin mit purpurfarbenem Haar, die den bösen Piraten Risky Boots aufzuhalten versucht. Risky hat Shantaes Heimatstadt Scuttle Town überfallen und die lebenswichtige Dampfmaschine gestohlen. Als Wächterin der Stadt ist es nun an Shantae, diese zurückzuerobern.

Mit der Veröffentlichung von Shantae im eShop für Nintendo Switch sind übrigens alle Shantae-Spiele auf Switch spielbar. Von Risky’s Revenge, das 2020 eine Portierung erhielt, bis hin zu Shantae and the Seven Sirens.

Der neue Trailer zu Shantae für Nintendo Switch

