Senran Nin Nin Ninja Taisen Neptune: Shoujo-tachi no Kyouen erscheint in Japan am 26. August

In der japanischen Famitsu nannte Compile Heart mit dem 26. August den konkreten Japan-Termin von Senran Nin Nin Ninja Taisen Neptune: Shoujo-tachi no Kyouen. Dann soll das „Nepnep Ninja Wars“-Action-RPG also veröffentlicht werden. Erstmals erwähnt wurde das Projekt im März 2019, damals noch unter dem Namen Game e-Ninja Neptunia.

Auch einige spielbare Charaktere wurden aktuell enthüllt. Aus der Neptunia-Serie sind erwartungsgemäß Purple Heart, Black Heart, White Heart und Green Heart mit dabei. Senran Kagura steht da natürlich nicht hinten an und liefert Asuka, Homura, Yumi sowie Miyabi. Für die Zukunft behält man sich weitere Charakterankündigungen vor, wobei es auch unerwartete und überraschende Charaktere geben soll.

Senran Kagura und Neptunia gehen eine Kollaboration ein

Bei Senran Nin Nin Ninja Taisen Neptune: Shoujo-tachi no Kyouen handelt es sich um eine Kollaboration von Senran Kagura und Neptunia. Es tauchen somit Charaktere aus beiden Welten auf. Neu ist jedoch die Protagonistin Yuuki, welche von Miku Itō gesprochen wird.

Die Geschichte gibt natürlich wieder Anlass für einen Wettkampf. Dabei treten zwei Ninja-Schulen gegeneinander an, nämlich die „Action“-Schule und die „Kommando“-Schule. Allerdings greift überraschend auch eine „Schieß“-Schule an. Es bricht somit ein Kampf aus, um über den besten Ninja-Kampf-Weg zu entscheiden.

Gespräche zwischen den Charakteren finden dabei wie in einer Visual Novel statt, im Kampf gibt es dann Action. Dort sammelt man Erfahrungspunkte, steigt im Level auf und passt die Fähigkeiten den eigenen Vorlieben an. Als Mini-Game lockt das Bad in einer heißen Quelle.

via Gematsu, Bildmaterial: Senran Nin Nin Ninja Taisen Neptune: Shoujo-tachi no Kyouen, Idea Factory, Compile Heart / Tamsoft