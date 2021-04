RWBY: Grimm Eclipse – Definitive Edition erscheint für Nintendo Switch

Aspyr Media und Rooster Teeth Games werden RWBY: Grimm Eclipse – Definitive Edition für Nintendo Switch veröffentlichen. Die neue Switch-Version des erstmals 2016 für PCs veröffentlichten Spiels bietet dabei alle bisher erschienen Zusatzinhalte.

In einem neuen Gameplay-Trailer zeigen euch Ruby, Weiss, Blake und Yang, was ihr in dem Hack’n-Slash-Action-Game zu erwarten habt. Die Nintendo-Switch-Version, die am 13. Mai 2021 erscheinen soll, bietet dabei auch einen neuen Couch-Koop-Modus für zwei SpielerInnen und einen Online-Koop-Modus für vier SpielerInnen.

Neben PC-Steam ist RWBY: Grimm Eclipse seit Januar 2017 auch für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Bildmaterial: RWBY: Grimm Eclipse – Definitive Edition, Aspyr Media, Rooster Teeth Games