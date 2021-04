Resident Evil: Infinite Darkness geht im Juli auf Netflix an den Start

Capcom gab bekannt, dass Resident Evil: Infinite Darkness, er anstehenden CGI-Serienadaption der beliebten Survival-Horror-Marke, im Juli 2021 auf Netflix starten soll. Serien-VeteranInnen Leon S. Kennedy und Claire Redfield schlüpfen in dieser Adaption in die ProtagonistInnen-Rollen.

Außerdem wurde bekannt, dass der US-Präsident in der Serie Ashley Grahams Vater sein wird. Ashley dürfte SpielerInnen noch aus dem Horror-Klassiker Resident Evil 4 bekannt sein. Der Auftrag sie zu retten, war damals der Stein, der das Kult-Abenteuer ins Rollen brachte.

Davon handelt „Infinite Darkness“

Das Resident Evil Portal bietet zudem neue Details zur Handlung der Serie:

Im Jahr 2006 gab es Spuren eines unzulässigen Zugriffs auf geheime Akten des Präsidenten im Netzwerk des Weißen Hauses. Der amerikanische Bundesagent Leon S. Kennedy gehört zu der Gruppe, die diesen Vorfall untersuchen. Die Ermittlungen werden von einem plötzlichen Angriff durch eine Horde von Zombies unterbrochen. Währenddessen stößt TerraSave-Mitarbeiterin Claire auf ein mysteriöses Bild, das von einem Jugendlichen gezeichnet wurde, während sie Flüchtlinge in einem von ihr besuchten Land unterstützte. Die Zeichnung zeigt die Opfer einer Virusinfektion – Claire beginnt ihre eigenen Ermittlungen. Diese führen sie ins Weiße Haus, wo sie auf Leon trifft. Er scheint eine Verbindung zwischen der seltsamen Zeichnung und dem Zombie-Ausbruch im Weißen Haus zu erkennen, verschweigt diese allerdings gegenüber Claire. Die Zombie-Ausbrüche führen schon bald zu Ereignissen, die die Nation bis ins Mark erschüttern.

Noch mehr Resident Evil von Netflix

Resident Evil: Infinite Darkness stellt übrigens nicht die einzige Netflix-Produktion zum Franchise dar. Eine weitere (Live-Action-)Serie erzählt eine „neue Geschichte in zwei Zeitlinien. In der ersten werden die 14-jährigen Schwestern Jade und Billie Wesker nach New Raccoon City verlegt. Eine künstliche Unternehmensstadt, die ihnen aufgezwungen wird, während sie ihre Jugend durchleben. Aber je mehr Zeit sie dort verbringen, desto mehr wird ihnen klar, dass die Stadt mehr ist, als es scheint, und ihr Vater möglicherweise dunkle Geheimnisse verbirgt. Geheimnisse, die die Welt zerstören könnten.

Und dann wäre da natürlich noch der heißerwartete neue Serienableger Resident Evil Village. Im kürzlichen April-Showcase holten Capcom zum News-Rundumschlag aus. Es wurden neues Gameplay, Trailer und Demo-Versionen präsentiert. Alles Wissenswerte lest ihr hier.

Resident Evil Village erscheint am 7. Mai 2021 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PCs.

