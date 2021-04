Reduzierte Games: Amazon, Saturn und Media Markt unterbieten sich gegenseitig

Die großen Online-Versandhändler unterbieten sich heute gegenseitig und der Nutznießer ist natürlich der Kunde. Deshalb gibt es heute einige wirklich nette Angebote für euch, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Falls ihr ein Prime-Abo habt, zahlt ihr keine Versandkosten.

Das ist derzeit auch bei Media Markt und Saturn dank einer Aktion der Fall! Ausgenommen sind natürlich USK-18-Games. Es handelt sich nachfolgend um Affiliate-Links! Wir erhalten beim Kauf eine kleine Provision, ihr bezahlt dafür aber natürlich nicht mehr.

Auch ein Blick wert: Das heute erst verfügbar gewordene neue Humble Bundle. In „Humble Down to Earth Bundle“ erkundet ihr die Schönheit von Mutter Natur in Summer in Mara, ABZÛ, Never Alone, Lost Ember, Beyond Blue und mehr ab 1 Euro!

Übrigens: Aktuell ist auch der Spring Sale im PlayStation Store in die neue Runde gegangen! Noch ein kleiner Fun-Fact am Rande: Yakuza: Like a Dragon ist der einzige Teil der Yakuza-Hauptreihe, der nicht im Xbox Game Pass inklusive ist. Alle anderen, von Yakuza Zero über die Kiwami-Remakes bis Yakuza 6, sind im Game Pass.

Bildmaterial: Persona 5 Strikers, Atlus, Koei Tecmo, Omega Force