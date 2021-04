PlayStation Studios bringen dieses brandneue Spiel in den Xbox Game Pass

PlayStation geht mit den eigenen Exklusivspielen in letzter Zeit durchaus neue Wege. Horizon Zero Dawn ist bereits für PC-Steam erhältlich und Days Gone wird bald folgen. Exklusivspiele sind ein hohes Gut für Konsolenhersteller, aber Jim Ryan hat dazu schon lange eine neue Taktik eingeschlagen.

„Die Kosten für die Entwicklung von Spielen steigen mit jedem Zyklus, da sich das Kaliber der IPs verbessert hat. Außerdem ist es einfacher geworden, sie auch für Nicht-KonsolenbesitzerInnen verfügbar zu machen. Es ist also eine ziemlich einfache Entscheidung für uns, die wir treffen müssen“, so Jim Ryan vor einiger Zeit im Interview.

Nun handelt es sich bei Spielen wie Horizon Zero Dawn und Days Gone um Exklusivspiele, die gewissermaßen ihren Dienst getan haben. Diese Spiele sind auf dem Grabbeltisch für wenige Euro zu haben. Bei Steam hingegen fahren sie nochmal den Vollpreis ein.

Im Xbox Game Pass – und auf PlayStation zum Vollpreis

PlayStation-Spiele auf anderen Plattformen. Das hat Zukunft? Nein, es ist die Gegenwart. Wie Microsoft ankündigte, wird MLB The Show 21 am 20. April gleich zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass landen. MLB The Show 21 ist damit das erste Spiel der PlayStation Studios, das im Xbox Game Pass an den Start geht.

Entwickelt wurde MLB The Show 21 von San Diego Studio, einer Tochter von PlayStation Interactive. Oder anders: ein First-Party-Studio. Es ist überhaupt der erste MLB-Teil, der auf einer anderen Plattform außer PlayStation erscheint. Die Veröffentlichung auf Xbox wurde bereits im Februar bekannt gegeben. Der Start im Xbox Game Pass zum Launch ist aber ganz frisch und ein Novum. Für PlayStation 4 wird das Baseball-Game zum Launch 59,99 Euro kosten.

„Die beste Version des Spiels“

MLB The Show 21 wird am 20. April über den Xbox Game Pass auf Xbox One und Xbox Series spielbar sein. Außerdem landet es auch bei Xbox Cloud Gaming und kann so über Android-Geräte gespielt werden. Microsoft nennt es „die beste Version des Spiels“. Gleichzeitig wird es auch Cross-Play geben.

Es sei ein „unglaublicher Moment“ heißt es und man sei „begeistert, das Franchise für mehr SpielerInnen und Baseballfans zugänglich zu machen“, heißt es in der Ankündigung. An der Entscheidung dürfte auch die MLB mitgewirkt haben, der Dachverband der Major League Baseball.

Trotzdem ist der Schritt beachtlich, nicht nur, weil es sich um ein Spiel der PlayStation Studios handelt. Erst im September 2020 sagte Jim Ryan, man würde „neue Spiele-Releases nicht in ein Abo-Modell packen“. Das sei „einfach nicht nachhaltig“. Dinge ändern sich.

MLB The Show 21: The Game Has Changed

Bildmaterial: Microsoft Xbox