OlliOlli World testet im kommenden Winter eure Skater-Fähigkeiten

Bei der gestrigen Indie World kamen auch alle Skating-Fans auf ihre Kosten. Mit OlliOlli World haben Private Division und Roll7 nämlich den nächsten Ableger der OlliOlli-Serie enthüllt. Fans wissen: Es warten wieder coole Tricks, welche durch präzise Eingaben zur Perfektion gebracht werden können. Die Veröffentlichung erfolgt im kommenden Winter für alle gängigen Plattformen in einer komplett deutschen Lokalisierung. Im Sommer habt ihr also Zeit, die Tricks draußen schon ein wenig zu üben. Wie es der Titel schon andeutet, sind die Skate-Level nun größer.

Im einzigartigen neuen Skateboard-Jump-’n‘-Run OlliOlli World erwartet dich eine unvergleichliche Welt. Springe und skate durchs farbenfrohe und lebhafte Radland. Triff abgefahrene Typen, während du mit Grinds, Tricks und Airs auf der Suche nach Gnarvana die geheimnisvollen Skatergötter entdeckst.

Bereise eine liebenswerte und verrückte Welt auf der Suche nach Missionen und Herausforderungen und triff dabei auf neue Freunde. Passe das Aussehen deines Charakters, deine Tricks und deinen Stil an, während du nicht lineare Levels erkundest und deinen Spielstil ganz individuell auslebst. Fordere in Millionen teilbaren Levels die Welt in Ligen heraus oder fordere einen Freund heraus, deine besten Tricks zu schlagen. Erfahre, wie leicht und dennoch komplex das Spiel endlose Freiheit bietet, und stürze dich in den typischen Flow-Spielstil von OlliOlli World.