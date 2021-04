Oddworld Collection bringt euch drei Oddworld-Games auf einer Cartridge

Die Oddworld Collection war bereits in Stores aufgetaucht, nun ist sie auch offiziell. Publisher Microids kündigte sie für Nintendo Switch an. Die Sammlung beinhaltet Oddworld: New’n’Tasty, Oddworld: Munch’s Oddysee und Oddworld: Stranger’s Wrath. Glaubt man dem Tweet von Microids, befinden sich alle drei Spiele auf der Cartridge. Wichtig für Sammler. Denn die Collection erscheint in einer Handelsversion.

Oddworld Collection für Nintendo Switch* bei Amazon

Laut Produktbeschreibung bei Amazon sollen alle drei Oddworld-Games auf Nintendo Switch mit 60 fps laufen. Es gibt optimierte Steuerung und verbesserte Grafik. Die Veröffentlichung ist laut Amazon für den 27. Mai geplant.

Oddworld: New’n‘Tasty ist ein Remake des kultigen Oddword: Abe’s Odyssey. Daran anschließend wechseln SpielerInnen in Oddworld: Munch’s Oddysee zwischen Abe und Munch und nutzen deren Spezialkräfte, um die Gabbit-Eier zurückzugewinnen. In Oddworld: Stranger’s Wrath erkundet ihr die Spielwelt in Third-Person-Perspektive und wechselt für den Kampf in eine First-Person-Ansicht.

In Kürze erscheint auch Oddworld: Soulstorm

Mit Oddworld: Soulstorm steht der neuste Teil der Oddworld-Reihe kurz vor seiner Veröffentlichung. Diese wird zeitexklusiv im Epic Games Store* für PCs erfolgen. Für Konsolen ist die Veröffentlichung auf PlayStation 4 und PlayStation 5 geplant. Hier könnt ihr auf PlayStation Plus zurückgreifen oder die Collector’s Oddition kaufen.

Wieder einmal muss Abe sein Volk aus der Sklaverei retten und dabei die Unterdrücker, Fallen und weitere Gefahren für seine Gefährten umgehen. Auch der Serien-typische schwarze Humor darf da natürlich nicht fehlen.

Bildmaterial: Microids, Oddworld Collection