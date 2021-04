No More Heroes III: Travis Touchdown meldet sich am 8. April zurück

Es war sehr lange ruhig um Travis, bevor er sich im Februar bei Nintendo Direct mit neuen Szenen aus seinem kommenden Abenteuer No More Heroes III zurückmeldete. Jetzt scheint es wieder regelmäßig Einblicke zu geben. Inzwischen steht mit dem 27. August 2021 schließlich auch ein Veröffentlichungstermin fest.

Schon am 8. April wird Marvelous den „No More Broadcasting 5.1 GHm“-Livestream abhalten. Um 14 Uhr deutscher Zeit könnt ihr bei Youtube mit dabei sein. Bei Youtube und Twitch wird das möglich sein. Die dort veröffentlichten neuen Details und Szenen wird man aber sicher im Anschluss auch auf normalem Wege präsentieren.

In der Show möchte man einen Blick auf die Geschichte der Serie werfen und natürlich neue Details zu No More Heroes III mitteilen. Dafür wird auch Director Goichi Suda mit von der Partie sein.

So beschreibt Nintendo den Titel:

Nach zehn Jahren kehrt Travis Touchdown nach Santa Destroy zurück – doch in seiner Abwesenheit hat sich Einiges geändert. Eine riesige künstliche Inselstadt treibt auf dem Meer und hoch am Himmel schwebt ein mysteriöses Flugobjekt. Welchen wahnsinnigen Assassinen wird sich Travis diesmal stellen müssen?!

Seit einiger Zeit listen Händler No More Heroes III übrigens schon mit dem offiziellen Boxart. Ihr seht es nachfolgend und findet No More Heroes III hier bei Amazon. Wie gefällt euch das Motiv?

via Gematsu, Bildmaterial: No More Heroes 3, Marvelous, Grasshopper Manufacture