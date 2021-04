Nintendo Switch: Brandneue „3 für 2“-Aktion mit vielen Nintendo-Spielen nur begrenzte Zeit

Work hard, play harder! Unter diesem Motto haben Saturn und Media Markt heute eine brandneue „3 für 2“-Aktion mit Spielen für Nintendo Switch* gestartet! Neben den Spielen bekommt ihr auch die Nintendo Switch Lite im Bundle zum Angebotspreis.

Mit dabei sind einige First-Party-Highlights wie Animal Crossing: New Horizons und Paper Mario: The Origami King. Aber auch Exklusivspiele wie Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, Bravely Default II oder das brandneue Monster Hunter Rise.

Die Spiele sind bei Media Markt und Saturn die gleichen. Aber vielleicht bevorzugt ihr einen Markt bei Selbstabholung. Click & Collect sollte in den meisten Märkten noch möglich sein.

Die Auswahl ist recht überschaubar, aber hochwertig. Layton’s Mystery Journey könnt ihr euch ebenso gönnen wie Cadence of Hyrule oder Pikmin 3 Deluxe. Falls ihr Story of Seasons aus irgendeinem Grund überdrüssig seid, bleibt euch als Alternative (na ja) auch noch Harvest Moon: One World.

So funktioniert es: Sucht euch auf der Aktionsseite drei Spiele aus. Legt sie in den Warenkorb und geht zur Kasse. Der Direktabzug des günstigsten Spiels findet dann automatisch im Warenkorb statt. Die Aktion läuft nur über das Wochenende, den Countdown seht ihr auf den Aktionsseiten.

Seid ihr fündig geworden?

Bildmaterial: Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, Nintendo, Koei Tecmo / Omega Force