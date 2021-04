My Hero Academia: The Strongest Hero erscheint im Mai in Europa

Das Mobile-Action-RPG My Hero Academia: The Strongest Hero wird noch im Mai in Europa erscheinen. Die Vorregistrierung auf iOS im Appstore ist bereits möglich. Für Android bei Google Play wird die Freischaltung bald folgen.

In einer großen 3D-Stadt könnt in der Rolle ikonischer Serien-Charaktere wie Midoriya, Bakugo, Todoroki und Uraraka die Gegend unsicher machen. Ihr bildet ein Dreierteam, trainiert es, rüstet es mit neuen Gegenständen aus und verbessert die Werte der Charaktere.

Wie sähe die Welt aus, wenn sich 80 Prozent der Bevölkerung als Supermächte namens Spezialität offenbaren? Helden und Bösewichte würden überall dagegen ankämpfen! Ein Held zu sein würde bedeuten, zu lernen, wie man seine Kraft einsetzt, aber wohin würdest du gehen, um zu lernen? Die Heldenakademie natürlich! Gehe Plus Ultra und sei der Held Nummer eins!

Als SynchronsprecherInnen hat man das Personal der Anime-Serie rekrutiert. Ihr könnt einige der beliebtesten Szene der Serie nachspielen, aber auch ein neues Szenario erleben. Weitere Charaktere sollen im Laufe der Zeit hinzugefügt werden. Bis dahin erwarten euch die täglichen Login-Boni, neue Quests und große Bossfights.

Bildmaterial: My Hero Academia: The Strongest Hero, A Plus Japan