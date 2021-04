Konami sichert sich in Japan die Marken „Castelvania“ und „Metal Gear Rising“

Konami hat sich in Japan die beiden Namen „Castelvania“ und „Metal Gear Rising“ markenrechtlich schützen lassen. Die neuen Einträge in der Datenbank datieren vom 6. April, offiziell gibt es keine Hinweise, was dieser Schritt bedeuten könnte. Von neuen Spielen über Remaster-Projekte bis hin zu… absolut gar nichts erscheint alles möglich.

Metal Gear Rising: Revengeance erschien einst für PlayStation 3, Xbox 360 und PCs, die Entwicklung übernahm Platinum Games. Das schnelle Gameplay trumpfte dabei mit der Möglichkeit auf, mit dem Katana präzise und frei die Gegner zu zerteilen. Und da wäre noch die alte Geschichte um den Nicht-Teaser von Metal Gear Rising: Revengeance 2.

Die Castlevania-Spiele fanden ihren bisherigen Abschluss mit Castlevania: Lords of Shadow 2, welches von MercurySteam entwickelt wurde. Fans und Kritiker waren davon jedoch nicht sehr angetan. Dafür läuft derzeit bei Netflix eine Castlevania-Serie mit offenbar deutlich besserer Resonanz.

via Gematsu, Bildmaterial: Metal Gear Rising: Revengeance, Konami, Platinum Games