Final Fantasy VII Remake Intergrade: Hier gibt es die Steelbook Edition in Deutschland

Im Juni erscheint Final Fantasy VII Remake Intergrade für PlayStation 5 hierzulande. Man weiß im Prinzip schon, was man mit dem Spiel bekommt. Zu großen Teilen nämlich das Final Fantasy VII Remake, nur schöner. Dazu gibt es natürlich auch noch das Szenario mit Yuffie, auf das sich Fans freuen.

Die Yuffie-Episode gibt es nur auf PlayStation 5, während das technische Next-Gen-Upgrade kostenlos ist. Wer zu Final Fantasy VII Remake Intergrade greift, bekommt alles in einem Paket. Ein bisschen attraktiver wird dieses Paket mit dem limitierten Steelbook zum Spiel, das in Amerika bereits bei GameStop und in Großbritannien bei GAME aufgetaucht ist.

Nun ist auch klar, wo ihr es in Deutschland ergattern könnt. Amazon hat die Produktseite zu Final Fantasy VII Remake Intergrade entsprechend überarbeitet und den Bonus hinzugefügt, der nur für Vorbesteller gilt.

Final Fantasy VII Remake Intergrade + Steelbook* bei Amazon

Geschmückt wird das Steelbook auf der Außenseite von dem schönen Artwork mit Yuffie und Sonon über Midgar. Die Innenseite wird von dem ikonischen Artwork aus Episode 1 geziert, das an eine ebenso ikonische Szene aus dem Original angelehnt ist.

Das ist Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint exklusiv für PlayStation 5. Es handelt sich um eine technisch verbesserte Version von Final Fantasy VII Remake, die darüber hinaus auch die neue „Episode Yuffie“ beinhalten wird. Yuffie hat in den neuen „Intergrade“-Inhalten das Ziel, für ihre Heimat Wutai an eine Materia zu gelangen, welche in den Händen von Shinra ist. Dazu infiltriert sie mit ihrem Partner Sonon Shinra.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO