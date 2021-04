Final Fantasy VII Remake: Das kostet die Yuffie-Episode als Einzel-DLC

Gestern veröffentlichte Square Enix einige neue Details zu Final Fantasy VII Remake Intergrade, die sich natürlich vor allem um Yuffies neues Abenteuer im Spiel drehten. Auf den neuen Bildern sehen wir nicht nur Yuffies Kampfkünste, sondern auch allerhand neue Charaktere.

Zur Spielzeit der neuen Inhalte ist noch nichts bekannt. Wohl weiß man bisher, dass Yuffie euch über zwei Kapitel begleiten wird. Die Hauptgeschichte des Spiels umfasste 18 Kapitel. Das kann angesichts der sehr unterschiedlichen Länge der Kapitel aber natürlich kein Gradmesser sein.

Zwei neue Kapitel bietet Yuffies Episode

Was wir nun auch wissen, ist der Preis der Episode! In der aktuellen amerikanischen Pressemeldung wird der Preis von „FF7R EPISODE INTERmission“ (so der offizielle Titel) auf 19,99 US-Dollar festgelegt. Die deutsche Pressemeldung nennt keinen Preis, aber es dürften dann wohl 19,99 Euro werden.

Wenn ihr euch Final Fantasy VII Remake Intergrade für PlayStation 5 kauft, dann ist Yuffies Episode bereits inbegriffen. Automatisch auch mit dabei ist dann das Next-Gen-Upgrade. Dieses können sich Fans und BesitzerInnen der PS4-Version auch gratis herunterladen. Gleiches gilt für FF7R EPISODE INTERmission – Yuffies Episode. Wer sich Final Fantasy VII Remake zuletzt bei PlayStation Plus gesichert hat, kann das digitale PS5-Upgrade mit dieser Version nicht herunterladen.

Darüber hinaus gab Square Enix auch die digitalen Vorbestellerboni für Final Fantasy VII Remake Intergrade bekannt. Als Bonus für die digitale Vorbestellung von Intergrade oder der Digital Deluxe Edition gibt es die Waffe „Kaktoriken“, die Yuffie in FF7R EPISODE INTERmission ausrüsten kann. Die Digital Deluxe Edition beinhaltet einen digitalen Mini-Soundtrack mit Titeln wie „Descendant of Shinobi“ und ei digitales Artbook mit Concept Art und Charakterbögen.

Das ist Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint exklusiv für PlayStation 5. Es handelt sich um eine technisch verbesserte Version von Final Fantasy VII Remake, die darüber hinaus auch die neue Episode Yuffie beinhalten wird.

Yuffie hat in den neuen „Intergrade“-Inhalten das Ziel, für ihre Heimat Wutai an eine Materia zu gelangen, welche in den Händen von Shinra ist. Dazu infiltriert sie mit ihrem Partner Sonon Shinra.

Neben den neuen Inhalten bietet „Intergrade“ auf PS5 auch bessere Texturen, schönere Nebeleffekte und verbesserte Belichtung. Auch schnellere Ladezeiten werden versprochen, ebenso wird es einen Fotomodus geben. Einen Direktvergleich zwischen dem Original und „Intergrade“ könnt ihr euch hier ansehen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO