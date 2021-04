Elder Scrolls, Steel Rats und mehr: Diese Games könnt ihr am Wochenende kostenlos spielen

An diesem Wochenende ist nicht ganz so viel los in der Welt der kostenlosen Videospiele. Aber da es ja eine Artikelserie ist, muss es auch in dieser Woche einen Artikel geben. Und den ein oder anderen Hinweis haben wir dann schon für euch! Nerdy Deals sammelt kostenlos spielbare Games in einem ständig aktualisierten Artikel, der auch diesmal wieder Grundlage für diesen Beitrag ist.

Derzeit befindet sich The Elder Scrolls Online aktuell wieder in einem Free Play Event. Beginnend ab dem 31. März um 16 Uhr und bis zum 13. April 2021 könnt ihr das Spiel komplett kostenlos auf PCs, PlayStation und Xbox spielen. Auf den Konsolen ist ein Abo der Online-Dienste Xbox Live Gold oder PlayStation Plus notwendig.

Dieses Event gewährt euch Zugriff auf das Gebiet aus Morrowind (Vvardenfell) und das Grundspiel von ESO, einschließlich der vier Klassen des Grundspiels, 23 einzigartigen Gebieten und zahllosen Stunden voller Abenteuer.

Für XIII seid ihr leider zu spät dran

Wenn ihr euch das originale XIII kostenlos sichern wollt, seid ihr zu spät. Das war in dieser Woche möglich, aber nur 48 Stunden lang. Aber sagt nicht, wir hätten euch nicht informiert. Bei Steel Rats ist die Lage zum Glück noch anders. Zwar gibt kein Free Weekend an diesem Wochenende, aber Steel Rats könnt ihr euch dafür bei Steam kostenlos sichern und auch behalten.

Die aktuellen Free Play Days bei Xbox bieten wohl nicht ganz zufällig Überschneidungen. Steel Rats ist ebenso dabei wie The Elder Scrolls Online. Darüber hinaus könnt ihr Hunt: Showdown kostenlos ausprobieren. Im Epic Games Store bekommt ihr Tales of the Neon Sea kostenlos bis zum 8. April. Dieses Spiel könnt ihr auch nach Ablauf des Aktionszeitraums behalten, wie üblich bei Epic Games.

Neue „Play At Home“-Games

Weil es noch ganz frisch ist, sei auch auf die neuen „Play At Home“-Games hingewiesen. Seit dem 26. März um 4 Uhr morgens (bis zum 23. April) könnt ihr euch im Rahmen von „Play At Home“ neun weitere kostenlose Indie-Games und PlayStation-VR-Spielen herunterladen. Diese Spiele gehören für immer euch, wenn ihr sie im Aktionszeitraum herunterladet:

ABZÛ

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Paper Beast

Thumper

Und das war es auch schon in dieser Woche. Ist für euch etwas dabei? Und wenn nicht: Was zockt ihr an diesem Wochenende? Wenn ihr nichts findet, lohnt sich vielleicht auch ein Blick in die Neuerscheinungen im April!

Bildmaterial: Steel Rats, Tate Multimedia