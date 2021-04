Die Neuerscheinungen im April 2021

Nach den durchaus proppevollen zurückliegenden Monaten wird es im April zwar quantitativ etwas ruhiger, aber qualitativ lässt der Monat nicht nach. Uns erwarten neben attraktiven Portierungen wie NieR Replicant und Judgment auch neue Abenteuer wie New Pokémon Snap und Returnal.

Nach fast 25 Jahren erscheint außerdem erstmals SaGa Frontier bei uns. In der Form der neuen Remastered-Fassung für Konsolen und PCs! Leider nur digital, aber in Asien gibt es auch eine Handelsversion mit englischsprachiger Lokalisierung. Mehr Sprachoptionen hat die europäische Veröffentlichung auch nicht zu bieten.

Oddworld Soulstorm wird schon zur Veröffentlichung bei PlayStation Plus zur Verfügung stehen und erscheint zunächst auch nur digital. Hier folgt im Juli allerdings noch eine Handelsversion und sogar eine Collector’s Oddition!

Ausnahmsweise haben wir in unsere Auswahl der Neuveröffentlichungen in diesem Monat auch mal ein Buch gepackt. Über fünf Jahre ist es jetzt schon her, dass der ehemalige Nintendo-Präsident Satoru Iwata verstorben ist. Zu seinen Ehren wurde 2019 ein Buch in Japan veröffentlicht. Iwata Asks erscheint im April auch deutschsprachig lokalisiert.

Unsere Auswahl der Neuerscheinungen im April 2021

Ihr seht, die Liste ist kurz, aber hochwertig. Welche Spiele stehen bei euch im April 2021 auf der Wunschliste? Sagt es uns gerne in den Kommentaren.

Bildmaterial: New Pokémon Snap, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak / Bandai Namco