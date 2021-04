Deutsche Verkaufscharts: NieR Replicant feiert ein gelungenes Comeback

NieR scheint seinem Status als Geheimtipp und Nischentitel endgültig entwachsen. Wenn ein Spiel in seiner Launchwoche den ersten Platz der Verkaufscharts holt, kann man davon wohl kaum noch reden. Einen großen Anteil am Erfolg von NieR Replicant dürfte natürlich NieR: Automata haben.

In den offiziellen deutschen Games-Charts kann NieR Replicant ver.1.22474487139… fast elf Jahre nach Veröffentlichung von NieR in den PS4-Rankings und in den Xbox-One-Rankings den ersten Platz vor GTA V holen. Herzlichen Glückwunsch!

Während in den PS5-Charts mit Demon’s Souls und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales zwei alte Bekannte ganz oben stehen, kann sich Judgment hier immerhin Platz 6 sichern. In den Xbox-Series-Charts geht es für den Noir-Thriller sogar bis auf Platz 2 hinauf. Dort kann It Takes Two die Spitze verteidigen.

In den Rankings für Nintendo Switch bleiben Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario 3D World + Bowser’s Fury die Spiele der Stunde. Oder sollte man sagen Wochen? Das wird sich wohl erst mit New Pokémon Snap ändern, das morgen erscheint.

NieR Replicant ver.1.22474487139… ist hierzulande für PlayStation 4, Xbox One und PC-Steam erhältlich. Die Handelsversion könnt ihr euch hier bestellen*. Eine Collector’s Edition gibts exklusiv im Square-Enix-Store.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: NieR Replicant ver. 1.22474487139…, Square Enix, Toylogic