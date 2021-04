Deutsche Verkaufscharts: It Takes Two schnappt sich two Spitzenpositionen

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts schnappt sich das Koop-Abenteuer It Takes Two gleich two Spitzenpositionen. Auf PlayStation 4 und in den Xbox-Series-Rankings darf sich das Spiel in der zurückliegenden Woche als das im Handel meistverkaufte nennen.

Auf Xbox Series landet Outriders auf Platz 2 und auf PS4 kassiert GTA V noch einmal Silber. Auch Xbox One reicht es für GTA V sogar erneut für Gold, hier gefolgt von Wiedereinsteiger Assassin’s Creed Valhalla.

Auf PlayStation 5 wurden Marvel’s Spider-Man und Demon’s Souls am meisten verkauft. Abwechslung sieht anders aus. Die stellt sich in einer ereignisarmen Woche ohne Neuzugänge aber auch nicht auf Nintendo Switch ein. Das aufregenste ist der Positionswechsel zwischen Mario Kart 8 Deluxe (Platz 1) und Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (jetzt Platz 2).

via GfK, Bildmaterial: It Takes Two, Electronic Arts, Hazelight Studios