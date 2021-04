Der Launchtrailer zu Poison Control zeigt die Mischung aus Action-Gameplay und Shooter

NIS America hat heute den Launchtrailer zu Poison Control veröffentlicht. Ab sofort ist die Mischung aus Action-Gameplay und Shooter in Nordamerika für PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich. In Europa ist es am 16. April so weit. In Japan erschien das Projekt als Shoujo Jigoku no Doku Musume. Hierzulande erscheint das Spiel zudem in der Contaminated Edition* mit einigen Boni.

Hinter dem „bunten Shooter“ stecken die kreativen Köpfe von Penny-Punching Princess und The Princess Guide. Im Spiel wechselt ihr zwischen der Gift-absorbierenden Poisonette und ihrem Waffen-schwingenden Seelenverwandten hin und her und kombiniert ihre Feuerpower und Zonenkontrolle, um die Kreaturen der giftigen Sümpfe zu bekämpfen. Auf eurem Weg trefft ihr dabei auf weitere Poison Maidens, die nicht ganz so einwandfreie Ziele verfolgen wie ihr selbst. Ihre gefallenen Seelen gilt es somit zu befreien und zu reinigen.

Der Launchtrailer zu Poison Control

Bildmaterial: Poison Control, NIS America, Nippon Ichi Software