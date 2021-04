Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise soll noch 2021 für PCs erscheinen

Im Juli letzten Jahres meldete sich der schrullige wie liebenswerte FBI-Agent Francis York Morgan mit einem neuen Fall zurück. Mit Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise zog es ihn dabei vorerst ausschließlich auf Nintendos Hybridkonsole. Das soll sich nun ändern.

Wie aus dem Jahresbericht 2020 der Thunderful Group – die Muttergesellschaft unter der auch Publisher Rising Star Games agiert – hervorgeht, ist eine Veröffentlichung des Titels für PCs via Steam für 2021 angedacht. Das macht es derzeit zwar noch nicht offiziell, aber zumindest sehr wahrscheinlich, dass auch PC-SpielerInnen Agent Morgan schon bald bei seinen Ermittlungen in Le Carré begleiten dürfen.

Gespannt bleibt dabei abzuwarten, ob im Zuge einer PC-Veröffentlichung auch die starken technischen Mängel des Titels in Angriff genommen werden. Immerhin leidet die Switch-Version unter einer mangelhaften Performance und weiteren technischen Unzulänglichkeiten, die das solide Abenteuer zur Geduldsprobe machen. Wer allerdings Frustresistenz und Geduld mitbringt, wird durchaus auch belohnt. Warum, erfahrt ihr in unserem Test.

Die Zukunft liegt in der Vergangenheit

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise spielt sowohl neun Jahre nach als auch fünf Jahre vor den Ereignissen des Vorgängers. Hier übernehmen SpielerInnen die Kontrolle über zwei Protagonisten, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

In der Gegenwart schlüpfen SpielerInnen in die Rolle von Spezialagentin Davis, die an einem ungelösten Fall arbeitet. Dazu führt sie Befragungen durch, nimmt Zeugenaussagen auf und analysiert Beweisstücke.

In der Vergangenheit steuern SpielerInnen indes Spezialagent Morgan, der in einer brutalen Mordserie ermittelt. Dazu gilt es Bewohner kennenzulernen, Hinweise aufzuspüren oder gar Voodookünste zu Rate zu ziehen.

Da es bei solch kräftezehrender Arbeit nur verständlich ist, dass Agenten auch mal eine Pause brauchen, bietet das Städtchen Le Carré auch Möglichkeiten zur Entspannung. SpielerInnen können sich in der Bar Alexus etwa beim Bowling an einer perfekten Punktzahl probieren; die Natur genießen und Steine über den Fluss hüpfen lassen; eine Bootsfahrt unternehmen und Zielübungen machen; oder gar das eigene Geschick auf dem Skateboard unter Beweis stellen.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise erschien ursprünglich am 10. Juli 2020 für Nintendo Switch.

Bildmaterial: Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, Rising Star Game, Marvelous / Toybox, White Owls