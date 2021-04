Captain Tsubasa: Drei neue DLC-Charaktere und neue kostenlose Inhalte

Captain-Tsubasa-Fans können sich über mangelnde Unterstützung wirklich nicht beschweren. Bandai Namco versorgt Captain Tsubasa: Rise of New Champions seit Monaten mit kostenlosen neuen Inhalten, aber auch kostenpflichtigen neuen Charakteren.

Die drei neuen Charaktere sind Teil des Season-Pass zu 24,99 Euro oder jeweils auch einzeln für 2,99 Euro erhältlich. Euch erwartet dabei der heimatbezogene und leidenschaftliche Brasilianer Pepe, Taichi Nakanishi, ein starker Torhüter, sowie Xiao Junguang aus China.

Der Season-Pass, der insgesamt neun spielbare Charaktere bietet, ist damit komplett. Wie zuletzt gibt es aber auch diesmal wieder kostenlose neue Inhalte. So können sich SpielerInnen auf eine neue Trainingsroute freuen!

Die Hanawa MS-Trainingsroute erscheint! Werde zum Ass-Spieler und spiele um den Sieg in der Liga! Du trittst Hanawa MS als Schüler im ersten Jahr bei und forderst ihre mächtigen Rivalen heraus – Seite an Seite mit den Tachibana-Zwillingen und anderen Teammitgliedern der NHL!

Eine spielbare Demo ist verfügbar

Eine kostenlose Demo zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions ist seit einiger Zeit für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich. In der Demo könnt ihr das Tutorial und den Versus-Mode (offline oder mit bis zu vier SpielerInnen) ausprobieren.

Ihr könnt eines der vier Hauptteams wählen und bei den Versus-Spielen auch Anpassungsmöglichkeiten wie Team-Management und Spiellänge nutzen. Captain Tsubasa ist seit dem 28. August erhältlich und konnte sich schon in den ersten Verkaufstagen über 500.000 Mal weltweit verkaufen.

Der neue DLC-Trailer

Bildmaterial: Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Bandai Namco, Tamsoft