240 Millionen Pfund: Krone von Prinzessin Peach ist teuerster Schmuck der Videospielwelt

Top-Listen sind beliebt. Manchmal sind sie mit vielen Daten und Fakten unterlegt, manchmal steht aber auch der Unterhaltungsfaktor im Vordergrund. Die Liste der teuersten fiktiven Schmuckstücke von Juwelier Taylor & Hart dürfte in die zweite Kategorie gehören.

25 Schmuckstücke aus der Unterhaltungswelt (Filme und Videospiele) hat Taylor & Hart einer Einschätzung unterzogen. Dabei ist das Herz des Ozeans aus Titanic mit schätzungsweise 245 Millionen britischen Pfund das teuerste Schmuckstück. Das dürfte niemanden wundern!

Gleich dahinter schätzen die Experten aber die Krone von Prinzessin Peach. Sie wird auf einen Wert von 240 Millionen Pfund geschätzt. Und das nicht ohne Grund. Schon der Pfirsich-Saphir an der Front mit 175 Karat ist von großem Wert. Flankiert wird der rote Stein von zwei blauen Paraiba-Turmalinen ähnlicher Größe und Karat. Das Metall, das diese Steine hält, ist allein schon 37.800 britische Pfund wert. Macht insgesamt 240.000.000 britische Pfund.

Peach gewinnt auch den Vergleich mit Zelda

Auch im direkten Kronenvergleich ist Prinzessin Peach damit natürlich die führende Prinzessin. Die Krone von Prinzessin Elsa (Frozen) ist nur 75.000 britische Pfund wert. Und die Krone von Prinzessin Zelda gar nur 18.000 britische Pfund. Die gesamte Liste findet ihr hier.

Wenn ihr also glaubt, das nicht mehr produzierte Super Mario 3D All-Stars sei eine Wertanlage, dann lasst euch mal vom Kopfschmuck von Peach einholen! Weitere Schmuckstücke in den Top 25 sind: Die Kette von Vivian in Pretty Woman, das Diamond Sword aus Minecraft und Rachels Ring aus Friends. Übrigens: „der eine Ring“ (Der Herr der Ringe) schafft es mit 945 britische Pfund gerade mal auf die Liste.

via Nintendo Life, Bildmaterial: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Nintendo