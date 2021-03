Warui Ousama to Rippa-na Yuusha: Intro-Sequenz und Tutorial-Gameplay enthüllt

Neues aus dem Hause Nippon Ichi Software: Während der siebenundfünfzigsten Ausgabe ihres „Yurutto Nippon Ichi“ Livestreams zeigte der japanische Entwickler und Publisher das Intro und sechs Minuten Gameplay zu Warui Ousama to Rippa-na Yuusha.

Ins Englische übersetzt bedeutet der Titel so viel wie The Wicked King and the Noble Hero. Wer The Liar Princess and the Blind Prince kennt, wird unschwer erkennen können, dass auch hinter diesem Titel Sayaka Oda steckt. Erneut besticht Odas Werk durch den bilderbuchhaften Grafikstil.

Eine Heldin in spe und ein Drache

Die Hauptrolle spielt Yuu, die Tochter eines verstorbenen Helden. Dieser besiegte einst einen Drachen, indem er sein Horn abschlug und damit seine Macht brach. Damit war die Herrschaft des Drachen beendet, er lebte jedoch weiter und freundete sich gar mit dem Helden an. Als der Held verwundet wurde und im Sterben lag, bat er den Drachen darum, auf seine kleine Tochter aufzupassen.

Der Drache sah in dieser Aufgabe einen neuen Lebenssinn. Yuu wuchs also beim Drachen auf und wollte schon bald selbst eine Heldin wie ihr Vater werden. Die Heldengeschichten erzählt ihr dabei der Drache jeden Abend. Allerdings verschwieg ihr der Drache, dass er einst das Übel war, welches ihr Vater besiegte.

Das bekommt ihr im Gameplay zu sehen

Zuvor beschränkten sich Video-Ausschnitte des Spiels vor allem auf die Geschichte. Nun gibt es neben dem Intro auch erstes Gameplay zu sehen. Unter anderem wird das bereits aus Screenshots bekannte rundenbasierte Kampfsystem näher beleuchtet. Allem Anschein nach werden die Kämpfe durch zufällige Encounter eingeleitet. Auch zur Erkundung spendierte uns Nippon Ichi Software erste Einblicke.

Warui Ousama to Rippa-na Yuusha soll in Japan am 24. Juni für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Ob das Spiel auch bei uns im Westen erscheinen wird, ist bislang noch unklar.

Intro und Gameplay (von 1:17:49 bis 1:23:57)

via Gematsu, Bildmaterial: Warui Ousama to Rippa-na Yuusha, Nippon Ichi Software