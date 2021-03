Utawarerumono: ZAN 2 für PlayStation-Konsolen angekündigt

Aquaplus hat Utawarerumono: ZAN 2 für PlayStation 4 und PlayStation 5 angekündigt. Mit dem 22. Juli gibt es zusammen mit der Enthüllung sogleich auch den geplanten Japan-Termin. Damit geht der Action-Brawler also in eine zweite Runde. Diesmal will man sich an Utawarerumono: Mask of Truth orientieren, dem letzten Teil der Trilogie.

Erste Bilder gibt es aus der Vorschau der kommenden Ausgabe der japanischen Famitsu. Weitere Informationen folgen somit im Laufe der Woche.

via Gematsu, Bildmaterial: Utawarerumono: ZAN 2, Aquaplus, Tamsoft, Famitsu