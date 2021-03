Tekken 7: Die polnische Karateka Lidia Sobieska tritt in den Ring

Bandai Namco hat Karateka Lidia Sobieska als letzten neuen Charakter des Season-Pass 4 bekannt gegeben. Vielleicht fragt ihr euch jetzt auch: schon der letzte? Ja, der vierte Season-Pass bietet nur zwei weitere Charaktere und die üblichen neuen Stages. Und neben Lidia war das eben die bereits veröffentlichte Kunimitsu. 14,99 Euro kostet dieser vierte Season-Pass. Nun, gut!

Die Polin ist ziemlich entschlossen, das zeigt nicht nur der erste Trailer, sondern auch ihre offizielle Vorstellung von Bandai Namco. Erstmals Karateweltmeisterin wurde sie mit 18.

Sie glaubt, dass Gerechtigkeit absolute Kraft erfordert, weshalb sie von klein auf großes Interesse an Karate gezeigt hat. Der Verlust ihres Vaters schürte ihr Interesse an der Familientradition der Politik. Lidia zeigte in beiden Bereichen große Qualitäten, nahm mit 18 Jahren an ihrer ersten Karateweltmeisterschaft teil und gewann sie.

In kürzester Zeit ist sie einer der jüngsten aufsteigenden Stars in der polnischen Politik geworden. Der von der Mishima Zaibatsu begonnene Krieg hat große Auswirkungen auf Polen und sie ist entschlossen, die Situation mit ihren eigenen Fäusten zu regeln.