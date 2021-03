Super Smash Bros. Ultimate: Pyra, Mythra und alle Inhalte des DLC-Pakets 9 im Detail

In einer gewohnt ausführlichen Präsentation hat Masahiro Sakurai gestern Nachmittag Pyra/Mythra als neuen spielbaren Charakter in Super Smash Bros. Ultimate vorgestellt. Nach der Ankündigung bei der ersten Nintendo Direct seit über 500 Tagen geht es nun also ins Detail. Eine Aufzeichnung des Livestreams findet ihr unten.

Neben Pyra/Mythra enthält der kommende DLC natürlich auch weitere Inhalte, darunter die neue Stage Wolkenmeer von Alrest sowie 16 Musikstücke. Auch neue Mii-Kämpfer-Kostüme wird es geben, darunter die Jäger-/Rathalos-Ausrüstung aus Monster Hunter. Das alles erscheint am 5. März als Teil des Kämpfer-Pakets 9.

Wie immer könnt ihr den DLC einzeln kaufen, oder aber als Teil des Fighters Pass 2, der euch in diesem Jahr noch zwei weitere, bisher unbekannte Charaktere bescheren wird. Bereits erschienen sind Min Min aus ARMS, Steve & Alex aus Minecraft und Sephiroth aus Final Fantasy VII.

Pyra und Mythra bestechen durch ihre Fähigkeiten

Im Auswahlmenü in Super Smash Bros. Ultimate stellen Pyra und Mythra eine einzige Kämpferin dar. Im Kampf jedoch können die SpielerInnen jederzeit zwischen den beiden hin und her wechseln. Pyra besticht dabei vor allem mit ihrer Stärke, während Mythra sich durch ihre Geschwindigkeit auszeichnet.

Die amiibo-Figuren zu Pyra und Mythra gab es im Video übrigens noch nicht zu sehen, aber das ist keine Seltenheit. Man holt sich allerdings schon Inspiration bei anderen Figuren der beiden, wie ihr am Ende seht. Die amiibo-Figuren von Min Min, Steve & Alex sowie Sephiroth wurden aber auch noch nicht vorgestellt. Bisher haben wir also noch gar keine amiibo-Figur aus Fighters Pass 2 gesehen. Zunächst stehen auch noch die Veröffentlichungen der letzten amiibo aus dem Fighters Pass 1 bevor:

Die Aufzeichnung des Livestreams:

Die neuen Mii-Kostüme

