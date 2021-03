Sonic the Hedgehog: SEGA und TOMY kündigen Club-Mocchi-Mocchi-Kollektion an

Der alte Igel Sonic macht sich in diesem Jahr zu ganz neuen Ufern auf. Auf seine alten Jahre wird er noch einmal richtig aktiv! Zwar gibt es aktuell kein kommendes Videospiel, auf das wir uns freuen könnten. Aber dafür erscheint in diesem Jahr echtes Sonic-LEGO, nächstes Jahr ein Netflix-Anime und schon bald auch eine neue Premium-Plüschkollektion.

Letztere gab SEGA in Zusammenarbeit mit TOMY heute bekannt. Man kündigte eine „superweiche Club-Mocchi-Mocchi-Plüschlinie als Hommage an den blauen Wirbelwind“ an. „Hochgradig sammelwürdig“, heißt es. Gonna catch them all, oder so.

„Sonic ist eine klassische Videospielfigur, die sich zu einer beliebten Lifestyle-Marke entwickelt hat. Wir sind begeistert, diese fantastischen Charaktere über unsere einzigartige Club-Mocchi-Marke Fans und Sammlern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen“, sagt Morgan Weyl, Director of Global Brands bei TOMY. „Das charakteristische Aussehen und die Haptik unserer Club-Mocchi-Mocchi-Artikel wird sogar Sonics Stacheln in die knuddeligsten Stacheln aller Zeiten verwandeln!“

Bildmaterial: Sonic the Hedgehog, TOMY, SEGA