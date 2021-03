Returnal: Neuer Story-Trailer enthüllt einige der bisherigen Mysterien

Mit Returnal macht sich Entwickler Housemarque auf zu neuen Ufern. Ohne allerdings seine Wurzeln aus beliebten Shoot ’em ups wie Resogun oder Matterfall zu vergessen. Genau genommen finden sich diese Wurzeln auf spielerische Weise auch in Returnal wieder. Der neu veröffentlichte Trailer zeigt einige Gameplay-Szenen, die aussehen, als wären sie direkt aus den Sidescroll-Shoot-’em-ups in die 3D-Welt gesprungen.

Ihr seht aber auch wieder einige fesselnde Story-Sequenzen, denn Returnal versteht sich an sich als düsterer Sci-Fi-Actionthriller mit Roguelite-Elementen. Wenn es die Atmosphäre fördert, wird auch mal in die Ich-Perspektive gewechselt. Zum Beispiel in dem rätselhaften Haus, auf das Selene im Spiel trifft.

Insgesamt wirft das neue Video einige Fragen auf, dabei soll es nach eigenem Bekunden doch eigentlich einige der bisherigen Mysterien auflösen. So oder so, lange dauert es ohnehin nicht mehr. Am 30. April soll Returnal für PS5 erscheinen.

Gefangen in einer Endlosschleife auf einem fremden Planeten

In Returnal übernimmt der Spieler die Rolle einer Astronautin, Selene, gestrandet am Rande der Galaxie. Sie befindet sich in einer Art Endlosschleife-Traum. Jedem Tod folgt eine Wiederbelebung, dabei verändern sich jedes Mal die Spielwelt und der Ablauf völlig.

Der Titel ist atmosphärisch äußerst düster gehalten und erinnert schon fast an eine Art Dead Space. Beim Gameplay jedoch setzt Returnal auf deutlich mehr Action, denn das Spiel geht eher in die Richtung eines Action-Shooters. Dabei soll auch eine spannende Geschichte erzählt werden.

Auch die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers kommen dabei zum Einsatz. Jede Waffe hat eine aufladbare Spezialattacke, welche ausgelöst wird, wenn der Trigger ganz gedrückt wird. Drückt man diesen nur halb durch, greift man normal an.

Bildmaterial: Returnal, Sony, Housemarque