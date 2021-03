Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth ist nun vollständig erschienen

Nach fast genau einem Jahr im Steam-Early-Access ist nun die richtige Veröffentlichung von Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth erfolgt. Neu sind damit auch die Stages 5 und 6 spielbar, zudem hat man noch letztes Feedback umgesetzt Bugs entfernt. Ab sofort könnt ihr euch also selbst davon überzeugen, was sich in der Testphase alles getan hat. Einen Eindruck davon gibt zudem der heutige Launchtrailer.

2D-Action basierend auf Record of Lodoss War

Bei Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth handelt es sich um ein 2D-Pixel-Action-Spiel. Im namensgebenden Labyrinth nutzt man verschiedene Waffen und elementare Magie-Fähigkeiten, um ein altes Rätsel zu lösen. Ihr schlüpft dabei in die Rolle von Deedlit.

Der Launchtrailer zu Deedlit in Wonder Labyrinth

Bildmaterial: Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, Playism, Team Ladybug, Why So Serious?