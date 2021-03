Prinny präsentiert: Die NIS Classics Vol. 1 für Nintendo Switch

NIS America hat im Rahmen der New Game Plus Expo die NES Classics, entschuldigt die NIS Classics Vol. 1 angekündigt. Präsentiert wird die Sammlung natürlich von Firmenmaskottchen Prinny.

Die NIS Classics Vol. 1 enthalten Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered und Soul Nomad & the World Eaters. Die Veröffentlichung ist im Sommer für Nintendo Switch geplant. Soul Nomad & the World Eaters erscheint außerdem auch für PC-Steam.

Beide Spiele erhalten eine kleine Überarbeitung und alle DLCs. Für Sammler wird es im NISA-Online-Store eine Limited Edition für Nintendo Switch mit etlichen physischen Boni geben. Eine standardmäßige Handelsversion von Prinny Presents: NIS Classics Vol. 1 ist dem Vernehmen nach nicht geplant.

Bildmaterial: Prinny Presents NIS Classics Vol. 1, NIS America