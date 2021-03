Pokémon Schwert und Schild: Mit diesem Gratis-Code gibt es ein neues Geheimgeschenk

Aktuell könnt ihr euch für Pokémon Schwert und Schild in einer neuen Verteilaktion einen kostenlosen Dynakristall abholen. Mit ihm bekommt ihr die Chance auf ein Gigadynamax-Schlapfel oder Gigadynamax-Drapfel. Der Code ist bis 26. April 2021 erhältlich. Mehr Details dazu erfahrt ihr hier!

Darüber hinaus gibt es aber aktuell noch einen Gratis-Code, der euch mit einem Geheimgeschenk belohnt! Nutzt die entsprechende Funktion im Spiel und anschließend die Option „Seriencode“. Mit dem Code ADVENTUREB9F erwarten euch dann einige kostenlose Items.

Konkret handelt es sich dabei um 12 Riesennuggets und 12 EP-Bonbons XL, die ihr einheimsen könnt. Der Code ist bis zum 3. April um 16:59 Uhr MESZ gültig. Ihr solltet die Zeit also nicht verstreichen lassen!

Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag von Pokémon

Anders als die Zelda-Serie (bisher) ließ uns Pokémon auch nicht mit der Party allein. Bei Pokémon Presents gab es kürzlich allerhand Neuigkeiten. Pokémon-Legenden: Arceus soll zu Beginn des kommenden Jahres weltweit für Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel soll eine „neue Herangehensweise“ an die Pokémon-Reihe bieten.

Außerdem kündigte man das von vielen Fans ersehnte Remake der vierten Generation an. In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle verschlägt es euch einmal mehr nach Sinnoh, diesmal aber in runderneuerter Optik. Obendrein gab es einen neuen Trailer zu New Pokémon Snap, das schon am 30. April erscheint.

via Bisafans, Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild, Nintendo, The Pokémon Company / Game Freak