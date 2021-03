PlayStation Now bringt im März noch ein PlayStation-Exklusivspiel auf den PC

Pünktlich wie ein Uhrwerk: Sony hat das neue Line-up für PlayStation Now präsentiert. Nachdem es im Februar gleich sechs neue Spiele gab, müssen sich Abonnenten im März mit vier neuen Games begnügen. Diese neuen Games stehen jetzt für Abonnenten zur Verfügung:

World War Z

Ace Combat 7: Skies Unknown

inFAMOUS Second Son

SUPERHOT

Somit wird inFAMOUS Second Son demnächst auch auf PCs spielbar sein, wenn auch weiterhin im PlayStation-Kosmos. Der Sucker-Punch-Titel folgt somit Days Gone, das demnächst auch noch für PC-Steam erscheinen wird.

Final Fantasy XV und Wolfenstein II: The New Colossus werden die Bibliothek von PS Now verlassen.

Auch herunterladbar und auf Windows-PCs spielbar

PlayStation Now könnt ihr euch für 9,99 Euro pro Monat sichern. Ein Hybrid-Abo gemeinsam mit PlayStation Plus, wie es der Xbox Game Pass Ultimate vergleichbar bietet, gibt es bei PlayStation noch nicht. PlayStation Now, das im Jahres-Abo 59,99 Euro kostet, bietet Zugriff auf über 650 Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten streamen könnt.

Mit dabei sind Spiele für PS4, PS3 und PS2. Für PS4-Spiele besteht inzwischen die Möglichkeit, diese auch herunterzuladen und offline zu spielen. Allerdings nur auf eine „PS4-Festplatte“, also nicht auf PlayStation 5. Außerdem ist PS Now auch für Windows-PCs erhältlich.

Bildmaterial: Sony, PlayStation Now