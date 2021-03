PlayStation 5 legt schon wieder neuen Verkaufsrekord hin

Auch vier Monate nach der Veröffentlichung ist die PlayStation 5 in Deutschland im Prinzip nicht erhältlich. Die Online-Verkäufe gehen innerhalb weniger Minuten, wenn nicht Sekunden, über die Bühne. Von einer „Verfügbarkeit“ kann kaum die Rede sein. Das treibt inzwischen besondere Blüten: Händler Alternate hat in dieser Woche „Bewerbungsschreiben“ für den Kauf der Konsole angenommen.

Trotz allem fährt PlayStation 5 aber auch Verkaufsrekorde ein, man mag es kaum glauben. Besonders in den USA, wo die Konsole zwar auch nicht flächendeckend verfügbar ist, aber die Verkaufsaktionen der Händler durchaus regelmäßiger sind. Im Dezember vermeldete man aus den USA bereits den besten Launchmonat der Konsolengeschichte. Und zwar sowohl nach absolut verkauften Geräten als auch nach Umsatz.

Im Februar vermeldete Sony weltweit 4,5 Millionen ausgelieferte Konsolen. Das ist zwar kein Rekord, aber beachtlich. Denn es ist exakt die gleiche Auslieferungsmenge, die man im gleichen Quartal 2013 zur Veröffentlichung von PlayStation 4 zur Verfügung stellte. Hierzulande dürfte man das anders fühlen.

PlayStation 5 weiterhin die am schnellsten verkaufte Konsole

Es klingt fast wie Hohn in unseren Ohren, aber in den USA legt die PlayStation 5 nun einen weiteren Rekord hin, den bisher Nintendo Switch innehielt. Die NPD Group hat die Marktzahlen für Februar 2021 vorgelegt. Aus denen geht hervor, dass PlayStation 5 die am „schnellsten verkaufte Konsole“ in der US-Geschichte bleibt. Auch nach vier Monaten.

Das Kriterium für diesen Rekord heißt allerdings: „total dollar sales after four months in market“. Die Konsole führt also nach Umsatz, nicht nach verkauften Einheiten. Trotzdem ist es angesichts der Verfügbarkeit ein beachtlicher Rekord.

Schaut man sich nur den Februar 2021 an, ist PlayStation 5 nicht die meistverkaufte Konsole nach Einheiten. In dieser monatlichen Statistik führt Nintendo Switch (weiterhin) vor PlayStation 5. Die Zahlen für die Switch, sowohl nach Einheiten als auch nach Umsatz, sind sogar die höchsten Februar-Zahlen seit der Nintendo Wii 2009. Außerdem hat sich Switch über ihre gesamte Lebenszeit nun mehr Umsatz generiert als Nintendo DS in den USA. Das ist der zweitbeste Nintendo-Wert hinter der Wii.

Ob sich die Lage um PlayStation 5 bald entspannt, erfahrt ihr hier.

via IGN, Mat Piscatella, Bildmaterial: Sony