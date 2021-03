Nintendo Switch sollte Nintendos letzte neue Konsole sein

Seit Wochen, eigentlich schon seit Monaten, kursieren Meldungen rund um die Nintendo Switch Pro. Schöner, größer, besser soll sie werden. Und es scheint auch nötig, obwohl Nintendo mit der Switch aktuell weiterhin große Erfolge feiert. Aber wie lange soll das noch gehen? Zwei Jahre vielleicht. Dann geht der Ofen so langsam aus.

Die technische Kluft zur Konkurrenz wird immer größer und irgendwann werden es Entwickler und Publisher satthaben, ihre Spiele anzupassen. Spätestens natürlich, wenn es sich nicht mehr lohnt. Nintendo sollte nun eigentlich an einen Nachfolger denken – und wahrscheinlich macht man das auch schon lange. Aber es soll doch bitte keine neue Konsole sein.

Macht von mir aus die Nintendo Switch Pro, so als Überleitung in die „nächste“ Generation. Aber danach sollte nicht eine komplett neue Konsole folgen, sondern die Switch 2. Oder wie auch immer man sie dann nennen mag. Die muss dann auch nicht mehr die alten Switch-Spiele abspielen können. Die Switch Pro sollte das natürlich zwingend noch realisieren. Aktuelle Gerüchte um „Exklusivspiele“ für die Switch Pro im Stile des New Nintendo 3DS sind Gift. Ich hoffe, es kommt nicht so weit, aber das ist eine andere Geschichte.

Evolution statt Revolution

Nintendo sollte endlich mal auf Evolution statt Revolution setzen. Man hat es sich verdient. Ich weiß, es liegt in Nintendos DNA, neue Spielmöglichkeiten zu (er)finden. Aber am Ende gehts doch wieder schief, so wie es in feiner Regelmäßigkeit schiefgeht. Und dann hat man nach dem Mega-Erfolg von Nintendo Switch wieder einen Mega-Flop wie die Wii U.

Und die Besinnung darauf, erfolgreiche Geräte einfach nur weiter zu verbessern, ist ja keine Schande. Die erfolgreichsten Marken der Welt machen das seit vielen Jahren so. Bei PlayStation weiß jeder seit über 20 Jahren, dass man mit der nächsten Konsole wieder eine PlayStation bekommt, nur besser.

Was spricht also gegen eine Switch 2, vielleicht sogar auch eine Switch Lite 2? Das Konzept hat sich bewährt, es ist in eine Nische gestoßen, die so klein gar nicht ist. Das beweisen ja die Verkaufszahlen der Geräte. Eine Konsole, die man zu Hause am TV spielen kann, aber auch unterwegs. Und ihr kleiner, günstigerer Handheld-Bruder. Natürlich müsste man sich ganz schön ins Zeug hauen, denn die Switch 2 braucht eine viel bessere Hardware als die alte Switch. Und das müsste man dann natürlich weiterhin auch in einem vergleichsweise kleinen Gerät verbauen. Das wird eine Aufgabe.

Evolution heißt nicht, auf Innovation zu verzichten

Die vielen Ideen, die man hat, muss man ja nicht zwingend in die Hardware-Entwicklung stecken. Nintendo darf sich ja auch weiterhin gerne bei der First-Party-Software ausleben. Auch wenn die vielen weltbekannten Marken weiterhin hervorragende Software hervorbringen, mit den neuen IPs hat man es ja schon seit Jahren nicht so. Mir fällt auf Anhieb nur Splatoon ein, das auch wirklich erfolgreich geworden ist. Das geht inzwischen schon in Runde 3. Vielleicht hat man auch mal eine Idee, wie F-Zero doch noch wieder aufleben könnte…

Der Verzicht auf die nächste möglicherweise revolutionäre Konsole bedeutet ja auch nicht, dass man auf innovative Spielideen und Spielmöglichkeiten verzichten muss. In den letzten Jahren brachte Nintendo neue Konzepte wie Ring Fit Adventure, Nintendo Labo oder Mario Kart Live hervor. Sie erweiterten die Switch um ganz neue und abwechslungsreiche Erfahrungen. Solche Gadgets kann man auch mit einer langweiligen, weil einfach nur besseren Switch 2 entwickeln.

Eine Switch 2 also? Vielleicht könnte man auch das Konzept aus Pro und Lite weiterführen und eine Switch Pro 2 und eine Switch Lite 2 machen. That’s it. Aber man darf schon jetzt skeptisch sein, ob Nintendo diesen Schritt wagt. Erst im letzten Monat äußerte sich Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa im Rahmen eines Interviews mit dem japanischen Magazin Nikkei zu einem potenziellen Switch-Nachfolger. Zukünftige Geräte müssten ihm zufolge „neue Formen der Unterhaltung“ bieten. Das klingt irgendwie nicht nach Evolution, sondern wieder nach Revolution.

Bildmaterial: Nintendo, Splatoon 3, Nintendo Labo