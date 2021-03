Medienbericht: Nintendo plant neues Switch-Modell mit größerem OLED-Display

Die Gerüchte um ein neues Modell der Nintendo Switch halten sich seit Wochen wacker. Nun veröffentlichten die KollegInnen von Bloomberg einen Artikel, der sich der potenziellen neuen Version der Hybridkonsole widmet.

Dem Bericht von Takahashi Moshizuki zufolge werde Nintendo die neue Konsole im Laufe des Jahres enthüllen – eine Veröffentlichung sei für das Weihnachtsgeschäft 2021 angedacht. Das Unternehmen setze für das neue Gerät auf ein größeres 7-Zoll-OLED-Display von Samsung. Hier peile man eine monatliche Produktion von einer Million Einheiten an, die ab Juli beginnen soll.

Damit würde das Modell einen größeren Bildschirm als aktuelle Switch-Geräte bieten (Switch: 6,2 Zoll; Switch Lite: 5,5 Zoll). Ob sich dies auch auf die Grundmaße der Konsole auswirkt, bleibt unklar. Denkbar ist, dass die Maße des Gehäuses identisch bleiben und der Umfang der Displayränder verringert wird. Ein Umstieg auf OLED-Technik werde zudem diverse Vorteile mit sich bringen. Sowohl ein besserer Kontrast als auch verringerte Reaktionszeiten und ein niedrigerer Akkuverbrauch seien DSCC-Mitgründer Yoshio Tamura nach zu erwarten.

Im Handheld-Modus soll die Konsole weiterhin auf 720p setzen. Der TV-Modus biete hingegen eine 4K-Auflösung – ob nativ oder hochskaliert bleibt unklar.

Nintendo-Präsident Furukawa über einen potenziellen Switch-Nachfolger

Erst im letzten Monat äußerte sich Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa im Rahmen eines Interviews mit dem japanischen Magazin Nikkei zu einem potenziellen Switch-Nachfolger. Zukünftige Geräte müssten ihm zufolge „neue Formen der Unterhaltung“ bieten. Einen Anspruch an dem das japanische Unternehmen ja nicht erst seit gestern festhält. Aber gab es auch Informationen bezüglich eines leistungsstärkeren Switch-Modells?

In diesem Kontext gab Furukawa im Februar lediglich an, dass man aktuell noch keinen Zeitpunkt für die Entwicklung bestimmter Fortschritte geplant habe, sondern vielmehr kontinuierlich an neuer Technologie arbeite. Einen möglichen Termin für ein Upgrade der hauseigenen Hybridkonsole nannte er also nicht.

Womöglich kam man dem verschwiegenen Nintendo-Präsidenten nun also zuvor. In jedem Fall bleibt der Bericht mit Vorsicht zu genießen – eine Bestätigung seitens Nintendo bleibt nämlich aus. Vorsichtige Euphorie ist aber sicher erlaubt, zeichnet sich Bloomberg doch durch seriöse Berichterstattung aus. In den kommenden Wochen und Monaten wissen wir alle sicher mehr.

Wie sieht es bei euch aus? Würdet ihr euch ein neues Switch-Modell zulegen?

via Bloomberg, Eurogamer, Bildmaterial: Nintendo