Maglam Lord: Zur Japan-Veröffentlichung erhält auch Killrizark die Vorstellung

D3 Publisher und Entwickler Felistella veröffentlichen heute Maglam Lord in Japan für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Die Vorstellungsrunde der Charaktere des Action-RPGs findet deshalb heute ihren Abschluss. Den Anfang machten der Held Darius, seine Schwester Charm, der Roboter M.O.A.V.,das Idol Gelet, der Heilige Aqluaow sowie der treue Diener Satyous. Heute ist nun der Protagonist oder die Protagonistin an der Reihe: Killrizark. Die Stimme verleiht wahlweise Ryuichi Kijima oder Akari Kitou.

Eine Lokalisierung ist derzeit noch nicht angekündigt. In Maglam Lord geht es vor allem um das Erschaffen von Schwertern. Das Spielprinzip soll in Richtung Hack ’n’ Slash gehen. Weitere Eindrücke liefert der letzte Trailer zum Spiel.

Götter und Dämonen

Maglam Lord spielt in einer Welt, in welcher Götter gegen Dämonen um die Vorherrschaft kämpfen. Allerdings taucht mit dem mächtigen Dämonen-Lord der Schwerter, Killrizark, schon bald ein noch größeres Übel auf, welches von Göttern und Dämonen gemeinsam besiegt wird. Nach der Niederlage ist Killrizark geschwächt und wird von der Regierung zur Bedrohten Art erklärt und steht fortan unter deren Schutz. Spieler schlüpfen nun in die Rolle von Killrizark.

Auch Helden, die eigentlichen Gegner der Dämonen-Lords, sind vom Aussterben bedroht. Normalerweise müssten Helden gegen Dämonen-Lords kämpfen und diese für Ruhm und Ehre besiegen, aus irgendwelchen Gründen verbündet sich der Dämonen-Lord Killrizark jedoch mit den Helden Darius und seiner älteren Schwester Charm. Diese Partnerschaft ist somit ein großes Rätsel. Vielleicht ist sogar eine Heirat möglich?

Killrizark aus Maglam Lord

Bildmaterial: Maglam Lord, D3 Publisher, Felistella