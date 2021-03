Japanische Verkaufscharts: Einige bunte Neueinstieger bevölkern die aktuelle Top 20

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 15. bis zum 21. März 2021 liegen vor. Im Vergleich zu den letzten Wochen ist auch mal wieder richtig etwas los! Es gibt eine ganze Reihe Neueinsteiger. Die Zugfahrtsimulation Densha de Go!! landet mit fast 25.000 verkauften Einheiten auf Platz 2 der Charts.

Auch Jack Jeanne steigt beachtlich gut ein. Die Verkaufsversion von Apex Legends landet ebenso in den Top 20 wie die Switch-Umsetzungen von The Legend of Heroes: Trails of Cold IV sowie Maglam Lord.

01./01. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo)- 37.396 / 555.517 (-10%)

02./00. [NSW] Densha de Go!! Hashirou Yamanotesen (Square Enix) – 24.393 / NEW

03./02. [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 20.275 / 2.052.117 ( -20%)

04./00. [NSW] Jack Jeanne (Broccoli) {2021.03.18} (¥7.800) – 15.827 / NEW

05./03. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 14.865 / 2.466.941 (-21%)

06./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.925 / 3.738.387 (-3%)

07./00. [NSW] Apex Legends: Champion Edition (EA) {2021.03.18} (¥3.909) – 11.665 / NEW

08./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} – 10.397 / 4.208.669 (-5%)

09./08. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) (¥5.980) – 9.516 / 6.699.716 (-5%)

10./10. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.320 / 1.861.643 (+7%)

11./11. [NSW] Pokemon Schwert & Schild {2019.11.15} (¥5.980) – 7.764 / 4.006.904 (-7%)

12./05. [NSW] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Marvelous) – 7.431 / 256.421 (-42%)

13./12. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 6.844 / 3.819.063 (-7%)

14./00. [NSW] Trails of Cold Steel IV (Nippon Ichi) {2021.03.18} (¥6.980) – 6.074 / NEW

15./14. [NSW] Little Nightmares II (Bamco) {2021.02.10} (¥3.600) – 5.498 / 51.835 (+25%)

16./00. [NSW] Maglam Lord (D3Publisher) {2021.03.18} (¥6.400) – 5.074 / NEW

17./09. [NSW] Bravely Default II (Square Enix) {2021.02.26} (¥6.800) – 5.006 / 127.628 (-48%)

18./13. [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 4.563 / 663.830 (+1%)

19./15. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 3.978 / 1.846.143 (-1%)

20./04. [NSW] A-Train: All Aboard! Tourism (Artdink) {2021.03.12} – 3.864 / 20.043 (-76%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 89.104 (72.610)

PS5 – 34.657 (37.851)

PS4 – 2.578 (2.921)

XBS – 1.929 (718)

3DS – 814 (872)

via ResetEra, Bildmaterial: Jack Jeanne, Broccoli, Happinet