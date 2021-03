Inti Creates kündigt Blaster Master Zero III für Switch, PS4 und PC an

Entwickler Inti Creates hat Blaster Master Zero III für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs angekündigt. Das Spiel soll schon am 29. Juli 2021 weltweit erscheinen. Bei der New Game Plus Expo 2.0 gab man einen ersten Einblick.

Inhaltlich handelt es sich um eine direkte Fortsetzung zu Blaster Master Zero 2. Protagonist Jason verschlägt es zurück zum Planeten Sophia, wo einst alles begann. Dort macht er sich auf ein Abenteuer, um Eve zu retten.

Ansonsten erwartet euch gewohnte Blaster-Master-Kost aus Sidescrolling-Action im Plattformer-Stil. Es gibt aber auch einige Topdown-Passagen, wie auch der erste Trailer zeigt.

Bildmaterial: Blaster Master Zero III, Inti Creates