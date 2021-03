In Rune Factory 5 erwartet euch neben Ackerbau auch echtes Helden-Handwerk

In Rune Factory kümmert ihr euch traditionell nicht nur um Land, Dorf und Freundschaften. Es treibt euch auch in gefährliche Dungeons mit fiesen Monstern. Seit jeher ein wichtiger Bestandteil dieser Farming-Serie. Und auch im neuen Rune Factory 5 erwarten uns natürlich nicht nur schweißtreibende Ackerarbeiten, sondern auch echtes Helden-Handwerk.

Ihr seid aber bestens gerüstet, keine Angst. Vom Schwert, über den Stab bis hin zur Axt stehen euch insgesamt acht Waffenklassen zur Verfügung. Jede Waffenart hat dabei einzigartige Charakteristiken. Wie in einem großen RPG entwickelt ihr eure Fähigkeiten, wenn ihr immer wieder mit der gleichen Waffe kämpft. Ihr lernt neue Angriffe und Auflade-Attacken!

Als eine besondere Fähigkeit stehen euch außerdem die Rune Abilities zur Verfügung. Eine Ausführung eines solchen Angriffs kostet euch RP – Rune Points. Als Mitglied von Seed könnt ihr außerdem das Item Seed Circle verwenden, welches es euch erlaubt, Monster zu fangen und sie zeitweise zu eurem Verbündeten zu machen!

Nicht nur fremde Monsterchen, auch befreundete Dorfbewohner könnt ihr mit auf euer Abenteuer nehmen. Wie ihr selbst können sie sich dabei auch im Level entwickeln. Es lohnt sich also, mit ihnen zu trainieren.

Darum gehts in Rune Factory 5

In Rune Factory 5 hat der männliche oder auch weibliche Protagonist sein Gedächtnis verloren und landet in der fremden Stadt Rigberth, die mitten in der Natur gelegen ist. Dort schließt dieser sich spontan einer Gruppe ordnungshütender Waldläufer an und sein Leben nimmt einen neuen Lauf. Zu seinen Aufgaben zählt es, Land zu bestellen, das Grenzland zu verteidigen oder im Fluss zu angeln.

Zudem könnt ihr euch mit Stadtbewohnern verbünden, um mächtige Komboattacken zu entfesseln, mit denen ihr gegnerische Monster besiegen könnt. Die Monster können auch gezähmt werden, wenn ihr es zu eurer Riege zählen wollt. Natürlich könnt ihr wie in anderen Teilen Freunde und eure große Liebe finden. In einem vergangenen Beitrag haben wir bereits einige der potenziellen HeiratskandidatInnen vorgestellt. Selbstverständlich müsst ihr auch euren Bauernhof aufbauen und bewirtschaften.

