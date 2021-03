In einer eigenen Welt: Harvest Moon: One World erscheint am 5. März

US-Publisher Natsume hat heute die Launchmeldung zu Harvest Moon: One World herausgegeben. Das gilt aber erstmal nur für Nordamerika. Hierzulande wird das neue Harvest Moon am 5. März 2021 erscheinen, sowohl digital als auch in Form einer Handelsversion für Nintendo Switch*.

Harvest Moon war einst ein klangvoller Name, doch in den letzten Jahren hat sich die Serie bei Fans nicht besonders viele Lorbeeren verdient. Die meisten dürften wohl auf Story of Seasons umgestiegen sein, das originale Bokujō Monogatari. Und auch sonst gibt es inzwischen allerhand Farming-Alternativen. Harvest Moon spielt inzwischen in einer eigenen Welt.

Das bisher größte Harvest Moon

Natürlich gibt es zur Veröffentlichung aber auch einen Launchtrailer. Hier lässt Natsume ähnlich viel Liebe walten, wie man es der Harvest-Moon-Serie zuletzt nachsagte. Man hat einfach nochmal einen zwei Monate alten Trailer erneut hochgeladen und den Veröffentlichungstermin gegen „out now“ getauscht. Na ja.

„Harvest Moon: One World ist unser bisher größtes Harvest Moon“, sagt Hiro Maekawa von Natsume. Ein Harvest Moon sei es, welches die ganze Welt ansprechen soll. Dafür sollen auch unterschiedliche Gebiete im Spiel sorgen. Ihr erkundet auf dem Kamel die Wüste von Pastilla, besteigt die schneebedeckten Berge von Salmiakki und besucht einen Vulkan in einer Stadt namens Lebkuchen.

Wer zur Veröffentlichung zu Harvest Moon: One World greift, kann auch gleich noch den Season-Pass kaufen. Die Inhalte dieser kostenpflichtigen DLCs stellte Natsume bereits vor. Insgesamt wird es über das Frühjahr hinweg vier DLC-Pakete geben, die Fans einzeln kaufen können. Der Season-Pass zum Preis von 14,99 US-Dollar gewährt natürlich Zugriff zu allen Inhalten.

Der alte Launchtrailer zu Harvest Moon: One World

Der alte Trailer vom Dezember

Bildmaterial: Harvest Moon: One World, Rising Star Games, Nintendo / Natsume