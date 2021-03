Imp of the Sun: Der sonnige 2D-Plattformer hüpft am 30. Juni auf den PC

Auch wenn der Sommer schon eine ordentliche Portion Sonnenschein mitbringt, mehr geht immer. Daher solltet ihr einen Blick auf den 2D-Plattformer Imp of the Sun werfen, der ab dem 30. Juni bei Steam und im Epic Games Store erhältlich sein wird.

Als feuriger Kobold wurdet ihr mit letzter Kraft von der sterbenden Sonne erschaffen. Ihr seid die letzte Hoffnung, das bereits verloren geglaubte Land zurückzuerobern und den dort hausenden Wesen das lebenswichtige Licht zu bringen. Um dies zu vollbringen, schwingt ihr euch durch komplex aufgebaute Level und nutzt eure kämpferischen Fähigkeiten, um garstige Gegner aus dem Weg zu räumen. Außerdem trefft ihr auf die letzten menschlichen Überlebenden und stellt euch im Kampf fünf fürchterlichen Bossen.

Das peruanische Entwicklerstudio Sunwolf Entertainment hat außerdem eine kurze Reportage zu dem Soundtrack des Spiels hochgeladen. Der glänzt nicht nur durch verschiedene Musikstile wie dem des Huayno oder des Festejo, sondern auch 6.000 Jahre alten Instrumenten, die noch nie zuvor in modernen Aufnahmemöglichkeiten zu hören waren.

