Gerücht: Nintendo Switch Pro soll Exklusivspiele bieten

Es gibt Medienberichte zur Nintendo Switch Pro, die durchaus fundiert sind, wie beispielsweise jene von Bloomberg-Journalist Takashi Mochizuki. Und dann gibt es Gerüchte von „Insidern“, die man mit deutlich mehr Vorsicht genießen muss. Eurogamer hat ein solches Gerücht von Insider „NateDrake“ aufgegriffen, der sich allerdings in der Vergangenheit schon durch korrekte Leaks ausgezeichnet hat. Wenn man das so sagen kann.

So hat „Nate Drake“ verlautet, das die gemutmaßte Nintendo Switch Pro einige ausgewählte „Exklusivspiele“ bieten wird. Und damit meint er natürlich nicht Spiele, die exklusiv für Nintendo-Konsolen erscheinen. Sondern Spiele, die nur auf der neuen Switch Pro funktionieren.

„Es wird einige ausgewählte Exklusivtitel geben, insbesondere von Drittanbietern“, schreibt „NateDrake“. „Es wird vielleicht keine große Anzahl sein, aber ich weiß von mindestens einem.“ In einem weiteren Beitrag spricht er davon, dass Nintendo die Switch Pro nicht als neues Modell, sondern als Revision positionieren möchte. „Ein Premium-Modell, wenn man so will“, sagt er.

Erinnerungen an den New 3DS

Da fühlen wir uns natürlich gleich und auch ein wenig ungern an den New Nintendo 3DS erinnert, der als potenterer Handheld exklusiv die „New 3DS“-Games abspielen konnte. Das stieß vielen Fans sauer auf. Und glücklicherweise auch Third-Party-Herstellern, die auf die riesige Hardwarebasis der „normalen“ 3DS-Geräte nicht verzichten wollten und so gut wie kein „New 3DS“-Exklusivspiel entwickelten. Abseits von Xenoblade Chronicles 3D und Fire Emblem Warriors gab es kaum nennenswerte Veröffentlichungen.

Einerseits könnte ein solches Modell den Weg für Third-Party-Blockbuster, zumindest der Generation PlayStation 4 und Xbox One, eröffnen. Andererseits schauen BesitzerInnen der „alten“ Switch dann in die Röhre. Richtig pikant würde es wohl werden, wenn Nintendo selbst die „Switch Pro“ mit Exklusivspielen unterstützt. Würdet ihr ein solches Exklusivmodell trotzdem befürworten?

Bildmaterial: Nintendo