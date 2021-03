Forever Entertainment und Square Enix planen mehrere Remakes

Forever Entertainment hat zuletzt mit Panzer Dragoon: Remake für Aufsehen gesorgt. Damit wurde dem Sega-Klassiker neues Leben eingehaucht. Square Enix hat nun zusammen mit dem polnischen Entwickler ähnliche Pläne. Konkret ist man übereingekommen, dass Forever Entertainment mehrere Remakes basierend auf einer IP von Square Enix Japan entwickeln wird.

Aber um welche IP geht es konkret? Diese Information ließ man sich noch nicht entlocken. Was sind eure Wünsche und Ideen? Immerhin verriet man bereits, dass die Remakes die Grafik überarbeiten werden, am Gameplay und dem Szenario will man nichts ändern.

via Gematsu, Bildmaterial: Forever Entertainment