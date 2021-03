Fairy Tail: Guild Masters soll für Android und iOS im Frühjahr in Japan erscheinen

Auch wenn der Manga nun schon einige Jahre beendet ist, bleibt es nicht still rund um Natsu, Lucy, Happy und ihre Freunde und Feinde. Mit dem Strategie-RPG Fairy Tail: Guild Masters erscheint nun ein weiterer Ableger in Videospielform. Noch im Frühjahr soll es für Mobilgeräte so weit sein, allerdings erstmal nur in Japan.

Der Titel soll kostenlos spielbar sein, bietet aber die Möglichkeit von In-App-Käufen. Bis auf die im Folgenden aufgezählten SynchronsprecherInnen war es das vorerst aber mit Infos. Auch ob der Titel zu uns in den Westen kommen wird, ist bislang unbekannt.

Natsu Dragneel (gesprochen von Tetsuya Kakihara)

Lucy Heartfilia (gesprochen von Aya Hirano)

Happy (gesprochen von Rie Kugimiya)

Gray Fullbuster (gesprochen von Yuichi Nakamura)

Erza Scarlet (gesprochen von Sayaka Ohara)

Wendy Marvell (gesprochen von Satomi Satou)

Carla (gesprochen von Yui Horie)

und weitere…

Die SynchronsprecherInnen stimmen also schon einmal mit denen des Animes überein, was ja tendenziell immer ein gutes Zeichen ist. Zuletzt erschien letztes Jahr für Fans der Reihe übrigens ein umfangreiches RPG für PlayStation 4.

via Gematsu, Bildmaterial: Fairy Tail: Guild Masters, NOA.TEC