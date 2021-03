Es ist offiziell: PlayStation schließt Stores für PS3, PS Vita und PSP ab 2. Juli 2021

Vor einigen Tagen machte es bereits die Runde, jetzt ist es hochoffiziell. Sony wird die PlayStation Stores für PlayStation 3, PlayStation Vita und Sony PSP schließen. Eine entsprechende Nachricht prangt jetzt auf Sonys Support-Seite für eingestellte Funktionen, Apps und Services.

„Wir schließen den PlayStation Store ab dem 2. Juli 2021 für PlayStation-3-Konsolen und ab dem 27. August 2021 für PlayStation-Vita-Geräte. Außerdem wird die verbleibende Kauffunktion für PSP (PlayStation Portable) am 2. Juli 2021 eingestellt“, heißt es trocken. Es gibt also verschiedene Fristen.

Das könnt ihr weiterhin – das könnt ihr nicht mehr

Wie üblich, kann man auch diesmal bereits gekaufte Spiele weiterhin spielen und auch erneut herunterladen. Das ist normalerweise auch einige Zeit nach Store-Schließungen möglich, so auch hier. Auch kann man weiterhin PS-Plus-Gutscheine und Spiele-Gutscheine einlösen und so auch weiterhin auf die PS-Plus-Bibliothek zugreifen.

Ab den Schließtagen kann man aber nicht mehr neue digitale Inhalte und Spiele kaufen. Auch In-Game-Käufe sind nicht mehr möglich. PSN-Guthaben kann dann nicht mehr eingelöst werden. Restguthaben verbleibt auf dem Konto, kann dann aber nur noch auf PS4 und PS5 genutzt werden. Eine Erstattung kann beantragt werden, wenn man keine PS4 oder PS5 besitzt.

Und das war’s dann. Es gibt natürlich einige Spiele in diesen digitalen Stores, die es bisher auf keinen anderen Konsolen und in keinen anderen digitalen Stores gibt. Im Falle von Tales of Hearts R – nur ein Beispiel – bleibt nach der Schließung des PS-Vita-Stores nur noch die Handelsversion. Die ist natürlich nur begrenzt produziert, erst recht angesichts der Hardwarebasis des Handhelds.

Auch einige PSone- und PS2-Klassiker sind betroffen, die noch über PS3 erhältlich waren. Welche Spiele ihr nun noch digital kaufen solltet, falls ihr Interesse an ihnen habt, erfahrt ihr hier.

Bildmaterial: Sony PlayStation