Deutsche Verkaufscharts: Solide Charts mit bewährten Spitzenreitern auf allen Plattformen

Die aktuellen deutschen Verkaufscharts zeigen sich solide. Manche könnte auch sagen: langweilig. Auf allen Plattformen stehen bewährte Spitzenreiter auch weiterhin ganz oben. Neueinsteiger sind Mangelware. Und trotzdem legt die aktuelle Verkaufswoche die immerhin zweitstärkste Woche des noch jungen Jahres hin.

Die Nintendo-Switch-Spitzenreiter Super Mario 3D World + Bowser’s Fury und Mario Kart 8 Deluxe bleiben ebenso unverändert wie das Führungsduo auf PlayStation 5, das sich aus Demon’s Souls und Call Of Duty: Black Ops – Cold War zusammensetzt.

Auf PlayStation 4 und Xbox One sind im Gleichschritt GTA V und Call Of Duty: Black Ops – Cold War die erfolgreichsten physischen Games. Auf Xbox Series kann sich immerhin HITMAN 3 auf den zweiten Platz schieben, es führt aber auch hier weiter Call Of Duty: Black Ops – Cold War.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Demon’s Souls, Sony / Bluepoint Games