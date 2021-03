Das war… Kalenderwoche 10/2021

Neue Switch-Gerüchte, PlayStation-5-Bundles und eine kommende Ausstrahlung von Square Enix beschäftigten uns in dieser Woche. Daneben gibt es aber auch noch die eine oder andere Neuankündigung. Nach den weiteren Videos der Woche gibt es zudem noch ein neues Review, eine Kolumne sowie die heutige Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Viele Gerüchte zirkulieren derzeit zur Nintendo Switch Pro. So wollen wir der Einfachheit halber eine mögliche leistungsstärkere Revision von Nintendo Switch nennen. So tauchte nun die Meldung auf, dass es Exklusivspiele für die neue Hardware geben soll. Trotz eher unzuverlässiger Quelle gibt das natürlich viel Diskussionsstoff.

Der Händler Alternate hat hierzulande beim Verkauf von PlayStation 5 neue Wege beschritten. Man setzte in dieser Woche für einige Bundles auf eine Lotterie. Damit sollen alle die Chance haben, an eine der raren Konsolen heranzukommen. Ob sich das Modell durchsetzen wird?

Am nächsten Donnerstag geht der Livestream Square Enix Presents auf Sendung. Das Programm wurde schon recht genau umrissen. Besonders interessant ist dabei die Enthüllung eines neuen Titels aus der Reihe Life is Strange. Aber auch weitere Titel sind in der Präsentation vertreten.

Eine Überraschung gab es mit der Ankündigung von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Der Side-Scrolling-Brawler soll für Konsolen und PCs erscheinen. Neu enthüllt wurde ebenso Senran Nin Nin Ninja Taisen Neptune: Shoujo-tachi no Kyouen (PS4). Dabei handelt es sich um eine Kollaboration von Senran Kagura und Neptunia. In den Westen schaffen wird es Undernauts: Labyrinth of Yomi (PS4, Switch, Xbox One, PC) und zur Otome-Visual-Novel Paradigm Paradox (Switch) gab es den ersten Trailer. Aus Warui Ousama to Rippa-na Yuusha (PS4, Switch) wurde zudem die Intro-Sequenz vorgeführt.

Viele neue Details gab es in den letzten Tagen zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki. Neben erstem Gameplay-Material stellte Falcom auch die ersten Charaktere vor. Auch zu Monster Hunter gab es gleich mehrere Livestreams. Darin gab es mit dem 9. Juli den Termin von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Switch, PC) und weitere Einblicke. Auch Monster Hunter Rise (Switch, PC) wurde sehr ausführlich (Link 1, Link 2) präsentiert. Aus Balan Wonderworld (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) haben wir euch die Geschichten und Welten aus Kapitel 7, Kapitel 8 sowie Kapitel 9 vorgestellt. Auf den 6. April hat man Lost Words: Beyond the Page (PS4, Switch, Xbox One, PC) datiert und zu The World Ends with You The Animation gab es den nächsten Trailer.

Die neunte Kämpferin aus The King of Fighters XV ist Yuri Sakazaki. In der nächsten Woche erscheint das Action-RPG Maglam Lord (PS4, Switch) in Japan. Neben einem Trailer gibt es dazu auch die nächste Charaktervorstellung. Drei musikalische Trailer könnt ihr euch zu The Caligula Effect 2 (PS4, Switch) ansehen. Die Neuauflage Gloria Union: Twin Fates in Blue Ocean FHD Edition (Switch, Mobil) zeigte sich im Debüt-Trailer und im Video zu Little Witch Nobeta (PS4, Switch, PC) bekommt ihr ein magisches Update. Auch zu Pocky & Rocky Reshrined (PS4, Switch) gab es neue Eindrücke. Im April auf Steam schaffen soll es das düstere Black Witchcraft.

Ein kostenloses Update ist für Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4, Switch, PC) ab sofort erhältlich. Auch über die aktuellen kostenpflichtigen DLCs könnt ihr euch zu Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, Xbox One, PC) (Link), Dragon Ball FighterZ (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) und Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) informieren. Ebenfalls ein neuer Kämpfer ist mit Eustace für Granblue Fantasy: Versus (PS4, PC) unterwegs.

Bethesda ist mittlerweile komplett von Microsoft übernommen worden. Mit Ausdauer könnt ihr in Bravely Default II (Switch) schon früh ein geheimes Ende freischalten. Ebenfalls viel Durchhaltevermögen war beim Twitter-Experiment mit Pokémon Rot gefragt. Es gab nämlich ein beinahe erfolgreiches Störmanöver, dennoch konnte das Spiel beendet werden. Zum kommenden Live-Action-Film basierend auf Dynasty Warriors gibt es außerdem einen aktuellen Trailer.

Damit kommen wir zum aktuellen Review von JPGAMES. Dabei haben wir uns das neue Kämpfer-Duo Pyra/Mythra aus Super Smash Bros. Ultimate (Switch) (zum Bericht) angesehen.

In einer Kolumne haben wir uns mit Nintendo beschäftigt. Der japanische Publisher und Konsolenhersteller setzt bekanntlich immer wieder auf Innovation. Mit dem Erfolg von Nintendo Switch wäre es aber sicherlich auch eine Idee, bei diesem Konzept zu bleiben. Evolution statt Revolution!

In der heutigen Sonntagsfrage wollen wir einen allgemeinen Blick in die Zukunft werfen. Wie sollten sich eurer Meinung nach Videospiele in den kommenden Jahren weiterentwickeln?