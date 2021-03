Auf Messers Schneide: Revita fordert euch ab heute im Early Access heraus

Das Roguelite Revita vom deutschen Entwickler BenStar und Publisher Dear Villagers (ScourgeBringer) ist ab sofort in der Early-Access-Phase bei Steam. Zur Feier dieses Meilensteins gibt es heute einen neuen Trailer.

In Revita müssen SpielerInnen einen seltsamen Uhrenturm durch eine Serie von prozedural generierten Räumen erklimmen und dort natürlich Bosskämpfe bestehen, um so die verlorenen Erinnerungen zurückzuerlangen. Auf dem Weg zum Ziel können SpielerInnen Lebenskraft gegen zufällige Upgrades eintauschen. Eine gefährliche, aber möglicherweise auch sehr gewinnbringende Lotterie.

Drei Areale, über 200 Relikte und eine gemütliche Station zum Ausruhen werden versprochen. Letztere kann man sich selbst einrichten. Im Laufe der Zeit wird es dann regelmäßig neue Inhalte geben.

Auf Messers Schneide

„Was ich bei all meinen Lieblings-Roqulites am meisten schätze, sind diese Momente, in denen man sich auf Messers Schneide befindet und entweder eine große Hürde überkommt oder alles verliert“, sagt Benjamin Kiefer, Entwickler von Revita.

„Deshalb habe ich bei Revita viel Fokus auf Mechaniken gelegt, die Spieler ständig dazu ermutigen ihre Risiken abzuwägen und neue Höhen zu erreichen. Die Möglichkeit Lebenspunkte gegen Gegenstände einzutauschen ist ein integraler Teil des Titels und lässt Spieler ihren eigenen Risikolevel festlegen.“

Early-Access-Launchtrailer zu Revita

Bildmaterial: Revita, Dear Villagers, Ben Star